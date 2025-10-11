Cerrar X
Tamaulipas

Guardia Estatal rescata a familia; cayó de barranco en Tamaulipas

El conductor, que viajaba acompañado de su esposa y su hijo, explicó a las autoridades que perdió el control de la unidad, lo que provocó la caída

  • 11
  • Octubre
    2025

Una familia que se dirigía a Ciudad Mante vivió momentos de angustia después de que su camioneta cayera a un barranco de 30 metros de profundidad sobre la Carretera Federal 80, en el tramo comprendido entre Ciudad Mante y El Huizache. Personal de la Guardia Estatal, adscrito a la coordinación Nuevo Morelos, fue clave en el rescate de los ocupantes.

El incidente fue detectado por elementos de la Guardia Estatal al visualizar dos vehículos detenidos cuyos tripulantes reportaron la caída. De inmediato, los uniformados descendieron los 30 metros del barranco para llegar hasta el vehículo siniestrado.

El conductor, que viajaba acompañado de su esposa y su hijo, explicó a las autoridades que perdió el control de la unidad, lo que provocó la salida del camino y la posterior caída.

Al sitio arribaron también elementos de Protección Civil. Gracias a la coordinación con la Guardia Estatal, la familia pudo ser rescatada del fondo del barranco.

La esposa del conductor fue trasladada de urgencia al Hospital General de Ciudad Mante debido a las lesiones que presentaba, incluyendo una contusión en la cabeza, una mordedura en el labio y una posible lesión cervical. Por su parte, el conductor y el menor de edad fueron valorados en el lugar y reportados con lesiones leves, sin requerir hospitalización.


