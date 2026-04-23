Hallan restos óseos en Miguel Alemán durante jornada de búsqueda

Durante labores de búsqueda en el municipio de Miguel Alemán, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de restos óseos humanos, como parte de los trabajos de prospección que han mantenido en la zona durante los últimos días.

De acuerdo con la información difundida, el hallazgo se realizó en coordinación con diversas autoridades, entre ellas la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda, en el marco de acciones enfocadas en la localización de personas desaparecidas.

El colectivo detalló que fueron encontrados diversos restos óseos humanos con indicios de exposición térmica. Asimismo, se localizó un objeto asociado, consistente en un reloj con correa azul, el cual podría resultar clave en los procesos de identificación de alguna de las víctimas.

Se informó que estos resultados han sido posibles gracias a reportes anónimos recibidos a través de redes sociales y líneas telefónicas, lo que ha permitido orientar los operativos hacia puntos específicos.

Ante este hallazgo, integrantes del colectivo hicieron un llamado a la ciudadanía que tenga familiares desaparecidos a que, en caso de reconocer alguna prenda u objeto, se acerque a las autoridades correspondientes o al propio colectivo para recibir orientación. Subrayaron además la importancia de contar con una denuncia formal y perfiles genéticos completos para agilizar los procesos de identificación.

Las investigaciones y trabajos periciales continúan en el lugar, con el objetivo de determinar el origen de los restos y avanzar en la identificación de las posibles víctimas.

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