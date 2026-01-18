Podcast
Tamaulipas

Mueren dos menores de edad en un incendio en Altamira

Las dos menores, de 5 y 3 años perdieron la vida debido a la inhalación de humo en un incendio presuntamente provocado por una instalación eléctrica irregular

  • 18
  • Enero
    2026

La noche del sábado se registró un incendio en un departamento ubicado en el fraccionamiento Canarios, en Altamira, en donde dos niñas de apenas 5 y 3 años de edad perdieron la vida a consecuencia de la inhalación de humo.

El siniestro ocurrió en un edificio ubicado en el cruce de las calles Ruiseñor y Colibrí, en el departamento 603, situado en el tercer piso; de acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, un probable cortocircuito en una instalación eléctrica irregular, "diablito", habría originado el fuego, el cual se concentró principalmente en una de las recámaras.

Vecinos del sector relataron que, al percatarse del incendio, una mujer ingresó al departamento en un intento desesperado por rescatar a las menores.

Posteriormente, bomberos voluntarios lograron trasladar del lugar a la mujer y a las dos niñas, de urgencia al Hospital General “Dr. Carlos Canseco” de Tampico.

Lamentablemente, durante el traslado, una de las menores sufrió un paro cardíaco, mientras que la segunda falleció minutos después, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida. Las pequeñas fueron identificadas como Michelle, de 5 años, y Karine, de 3 años.

Elementos de Bomberos Voluntarios y Protección Civil municipal acudieron al sitio para sofocar el incendio, el cual consumió en su totalidad una habitación de aproximadamente 3 por 3 metros, causando daños materiales en colchón, techo, paredes y ventana. 

Tras cortar el suministro eléctrico, el fuego fue controlado y posteriormente enfriado para evitar su reactivación.

La tragedia ha causado profunda consternación entre vecinos y la comunidad en general, quienes lamentan la pérdida irreparable de dos vidas inocentes y hacen un llamado a reforzar las medidas de seguridad en instalaciones eléctricas para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.

Se desconoce el motivo por el cual las dos menores se encontraban solas dentro del departamento.

Las autoridades ya tomaron conocimiento del caso y continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del incendio, mientras Altamira llora la partida de Michelle y Karine, dos pequeñas cuya vida se apagó demasiado pronto.


