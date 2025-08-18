Hospitales recurren a empresa privada para garantizar anestesia

La falta de equipos y servicios especializados en los hospitales de Tamaulipas bajo el esquema del IMSS-Bienestar ha obligado a recurrir al apoyo de una empresa privada para garantizar un servicio de anestesia seguro y de calidad, principalmente en procedimientos obstétricos y neonatales.

La incorporación de equipos modernos y personal capacitado ha significado un cambio notable en la atención, especialmente para madres y recién nacidos que antes enfrentaban mayores riesgos debido a las limitaciones del sistema.

Isaac Vladimir Vielma Aquino, ingeniero biomédico de la unidad hospitalaria, explicó que la tecnología adquirida representa un avance importante en la seguridad de los pacientes:

“Es una máquina avanzada porque cuenta con varios modos de ventilación y parámetros de monitorización. Nos permite medir gases anestésicos, presión invasiva, gasto cardiaco y hasta la temperatura del paciente. Además, brinda parámetros de protección pulmonar y un monitoreo integral tanto para adultos como para pacientes pediátricos y neonatales”, detalló.

El especialista destacó también que el equipo ofrece una monitorización precisa de la profundidad anestésica, aspecto vital en cirugías pediátricas y obstétricas.

“Tenemos sensores en las extremidades que verifican la función de los nervios periféricos y un módulo BIS que nos da un valor numérico sobre el estado de conciencia del paciente. Esto es esencial para evitar complicaciones y garantizar una anestesia segura”, puntualizó.

En el Hospital Materno Infantil de Reynosa, los beneficios ya se reflejan en la recuperación de pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas. La doctora Mariela Zúñiga, anestesióloga del nosocomio, aseguró que la diferencia en los resultados es clara:

“Salen los pacientes mejor porque los medicamentos tienen un mejor manejo durante la cirugía. Con los parámetros que ofrece la máquina, como el BIS y el TOF, logramos que el paciente tenga una recuperación más rápida y segura”, afirmó.

El uso de este equipo ha resultado determinante en casos de partos complicados, particularmente en adolescentes que llegan al hospital sin un control prenatal adecuado. Según Vielma Aquino, incluso en condiciones adversas, como fallas en el suministro eléctrico, la máquina ofrece un respaldo vital:

“Si se va la energía y la batería se agota, podemos entrar en un modo auxiliar que permite ventilar mecánicamente al paciente sin que sufra daños. La máquina puede seguir funcionando en modo de emergencia”, explicó.

Con esta medida, los hospitales de Tamaulipas buscan contrarrestar las carencias del IMSS-Bienestar y garantizar un servicio de anestesia seguro, humano y especializado para madres, recién nacidos y pacientes en general, mientras la atención pública sigue enfrentando críticas por su falta de calidad.

