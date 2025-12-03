Iglesia de Nuevo Laredo invita a participar en campaña del diezmo

Este domingo siete de diciembre se realizará la campaña del diezmo en todas las parroquias de Nuevo Laredo.

José Salvador Rojas Sáenz, coordinador diocesano de la liturgia, dijo que el diezmo es uno de los mandamientos de la Iglesia, y se invita a la comunidad católica a a ser colaboradores solidarios y a entender el espíritu de compartir el bien común.

“El diezmo en la Iglesia busca que no falte lo necesario para la evangelización, no falte lo necesario para el sostenimiento de las comunidades misioneras, sean religiosas, presbíteros e incluso laicos, que no falte lo necesario para la formación permanente de los laicos, tanto inicial como permanente”, precisó.

En la Diócesis hay diversas instituciones que favorecen la formación de los laicos y presbíteros, como el Seminario, y el sostenimiento se financia con este tipo de donativos.

También es en beneficio de los sacerdotes adultos mayores que viven en la casa sacerdotal.

“Como iglesia podamos subsanar las necesidades propias para sostener la misión, y esto se realizará Dios mediante este primer domingo de diciembre que coincide con el día siete de diciembre en todas las parroquias de la Diócesis, esta jornada dominical.

“Todo lo que colaboremos en la colecta se va para el diezmo, pero no significa que solamente ese mismo domingo sea solamente el diezmo, el diezmo se puede hacer cualquier día del año”, aclaró.

Esta jornada solamente tiene la finalidad de impulsar, recordar y animar a brindar el diezmo, que en Nuevo Laredo es un día de salario mínimo.

