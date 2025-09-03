Inicia secundaria sin luz por falla eléctrica en Madero

Una secundaria presenta problemas durante este inicio de ciclo escolar, debido a que tiene una falla y no existe energía eléctrica en el plantel.

José Alanís Mendo, titular del CREDE en Ciudad Madero, reconoció que no todas las escuelas iniciaron en condiciones óptimas, pues la Secundaria General No. 7 “Isaac Newton” continúa sin energía eléctrica debido a un daño en su transformador, afectación derivada de la sobrecarga y las altas temperaturas registradas en meses recientes.

“Se va a trabajar de manera escalonada, rotando salones y alumnos, pero el servicio educativo no se suspende. La escuela ya hizo las gestiones y se encuentra en proceso de reparación”.

Indicó que están a la espera de indicaciones de la Secretaría de Educación para concretar la rehabilitación, con el compromiso de que los alumnos no pierdan clases pese a las dificultades, por lo que tendrán que tomar sus clases de manera híbrida.

