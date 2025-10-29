ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) ha identificado la invasión de predios en el entorno urbano, propiedad del gobierno del estado, esta situación se ha observado principalmente en los municipios de Altamira y Matamoros, donde se han reportado asentamientos irregulares que afectan la planificación urbana y el desarrollo de servicios, así lo informó en conferencia de prensa, Germán Fernández Guzmán.

El Coordinador de Delegaciones del Instituto, dijo que se encuentran trabajando en las estrategias para abordar este problema y proteger los terrenos estatales, asegurando un uso adecuado y regulado de los espacios urbanos.

Se espera que la comunidad colabore en la identificación y reporte de estas invasiones para preservar el orden y la legalidad en la región.

“Con relación a las acciones que se están ejecutando donde se ha detectado invasión o afectación en los lotes propiedad del instituto, se han presentado las denuncias correspondientes y también se han hecho los señalamientos y las denuncias ante la procuraduría en los casos que se detectan digamos invasiones en el entorno urbano, tenemos denuncias presentadas en Altamira y Matamoros específicamente, por el tema de las invasiones a predios de nuestra propiedad”, señaló.

El funcionario estatal agregó que, durante la actual administración estatal, se han entregado más de 6 mil escrituras a familias que vivía en la ilegalidad de sus predios y se trabaja en nuevas colonias ya detectadas para beneficiar al menos a 4,500 lotes en potencialidad de ser regularizados.

