Tamaulipas

Desaparece joven en Matamoros camino a clases

Lovann Jared Hernández Vázquez, de 15 años, fue visto por última vez tras salir de su hogar con rumbo al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo

Los familiares de Lovann Jared Hernández Vázquez, de 15 años, piden el apoyo de la comunidad para localizarlo, luego de que el joven saliera de su domicilio rumbo al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), en Matamoros, y no se presentara a clases este martes 9 de diciembre.

La última vez que se le vio fue alrededor de las 7:00 de la mañana, en la parada de peseras ubicada en Soriana Laguneta, desde donde acostumbraba trasladarse al ITACE. Desde entonces, no han tenido comunicación con él.

Al momento de su desaparición, el menor vestía el uniforme del ITACE: pantalón gris, playera blanca, tenis negros, chaqueta negra y llevaba una mochila del mismo color. Su estatura es de 1.65 metros y su peso aproximado es de 60 kilogramos.

La familia permanece en estado de preocupación y solicita a la ciudadanía reportar cualquier información que ayude a dar con su paradero al número 834 318 6150.

