Tamaulipas

Jóvenes de 'Guerreros de Reynosa' destacan en el futbol nacional

Actualmente, son 15 jóvenes los que conforman el plantel y en diciembre se abrirá la convocatoria para integrar a nuevos valores que fortalezcan al club

  • 30
  • Septiembre
    2025

En Reynosa, un grupo de jóvenes entre 15 y 21 años comienza a brillar con luz propia en el ambiente deportivo. Se trata del club de futbol Guerreros, parte de la liga nacional TDP, que empieza a cristalizar sus triunfos desde la casa que los vio nacer.

“Es un proyecto que viene a sumar a la ciudad, viene a sumar al deporte y viene a proyectar jóvenes que con el talento de ellos y la bendición de Dios quizá algún día puedan estar representando en la selección, porque creemos que en Reynosa hay mucho talento. Tenemos gente de otros estados, pero también jóvenes locales con mucha proyección”, explicó Álvaro Padilla, presidente del equipo.

El club ya cosecha sus primeros logros y promete convertirse en un orgullo para la ciudad. Actualmente, se preparan para enfrentar a equipos de la región noreste del país, donde buscan seguir demostrando su talento.

“Vamos invictos, llevamos dos ganados y dos empatados. Esta semana jugaremos como locales contra Saltillo; casi todos los equipos que enfrentamos son de Monterrey, Saltillo, Matamoros, Torreón y Correcaminos, en el grupo 16”, señaló Jaime Jonjitud, director técnico del equipo.

Actualmente, son 15 jóvenes los que conforman el plantel. En el mes de diciembre se abrirá la convocatoria para integrar a nuevos valores que fortalezcan al club.

“Nosotros tenemos una página y redes sociales donde publicamos toda la información del equipo. En diciembre, que es cuando termina el torneo de un año, revisamos cómo va el equipo y abrimos divisorias donde buscamos específicamente algún tipo de talento: delantero, defensa, medio. Ahí el joven puede registrarse y en enero tendrá la oportunidad de integrarse y participar en la segunda vuelta del torneo”, explicó Álvaro Padilla.

De esta manera, los Guerreros de Reynosa buscan consolidarse como un referente del futbol juvenil, proyectando talento local y promoviendo el deporte en la ciudad.


