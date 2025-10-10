Cerrar X
db96f6c9_fbb3_41d9_bd4a_1444b45a6b6d_284af58f3a
Tamaulipas

Keily Flores gana el oro en Ciencia y Tecnología en Paraguay

El próximo paso es lograr el objetivo de que su producto sea impulsado para comercializarse y convertirse en pequeña empresaria

  • 10
  • Octubre
    2025

Keily Flores Pantoja de 12 años y estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No 1.  “Álvaro Obregón “, de Ciudad Victoria, se adjudicó la medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (CIENCAP), en Asunción Paraguay, participando en la categoría Pandillas Juveniles en Medicina y Salud. 

Flores Pantoja, representó a Tamaulipas y México, en un evento que contó con la participación de 150 estudiantes de diferentes países, con un total de 51 proyectos, entre ellos XocolHTA, de su propia autoría. 

5326bc1c-2ca3-4d3d-9604-dffa8fbdd38a.jpg

“Se trata de una propuesta que fusiona tradición y ciencia, con ingredientes como cacao (chocolate amargo), chile piquín y albahaca, que, al mezclarlos, se crea un chocolate funcional que contribuye al cuidado de la salud cardiovascular, de manera particular en personas con hipertensión arterial.

Acompañaron a Keily en esta gran aventura, su asesora María de los Ángeles Robledo Arias y sus papás Erwin Flores y Kaely Pantoja, quienes han impulsado cada uno de sus proyectos.

c7b0a1a6-c7ae-4e01-8537-1dd20cb1dd03.jpg

Es gracias a ese apoyo, del COTACYT y a la gestión que hizo ante la Asociación de Padres de Familia, el profesor Enrique Mendoza Martínez, director de en donde Keily estudia, que se reunieron los recursos para que asistiera al encuentro científico. 

El próximo paso es lograr el objetivo de que su producto sea impulsado para comercializarse y convertirse en pequeña empresaria, proyecto que deberá de contar con la aprobación de la secretaria de Salud y del sector comercial. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25283624095852_155ffaeb11
EUA inicia despidos de trabajadores por cierre del gobierno
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T102359_023_8b801d4f11
Realizan foro técnico sobre calidad del agua y suelo en Río Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T101746_252_afced4c1ff
Capacitan fisioterapeutas de centros y unidades de rehabilitación
EH_FOTO_VERTICAL_73_759086f955
Brownsville se prepara para el 11º vuelo de prueba de SpaceX
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×