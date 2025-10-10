Keily Flores gana el oro en Ciencia y Tecnología en Paraguay

Keily Flores Pantoja de 12 años y estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No 1. “Álvaro Obregón “, de Ciudad Victoria, se adjudicó la medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (CIENCAP), en Asunción Paraguay, participando en la categoría Pandillas Juveniles en Medicina y Salud.

Flores Pantoja, representó a Tamaulipas y México, en un evento que contó con la participación de 150 estudiantes de diferentes países, con un total de 51 proyectos, entre ellos XocolHTA, de su propia autoría.

“Se trata de una propuesta que fusiona tradición y ciencia, con ingredientes como cacao (chocolate amargo), chile piquín y albahaca, que, al mezclarlos, se crea un chocolate funcional que contribuye al cuidado de la salud cardiovascular, de manera particular en personas con hipertensión arterial.

Acompañaron a Keily en esta gran aventura, su asesora María de los Ángeles Robledo Arias y sus papás Erwin Flores y Kaely Pantoja, quienes han impulsado cada uno de sus proyectos.

Es gracias a ese apoyo, del COTACYT y a la gestión que hizo ante la Asociación de Padres de Familia, el profesor Enrique Mendoza Martínez, director de en donde Keily estudia, que se reunieron los recursos para que asistiera al encuentro científico.

El próximo paso es lograr el objetivo de que su producto sea impulsado para comercializarse y convertirse en pequeña empresaria, proyecto que deberá de contar con la aprobación de la secretaria de Salud y del sector comercial.

