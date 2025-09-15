Lluvias provocan calles anegadas y árboles caídos en Tamaulipas

Las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada de este lunes, provocaron serias afectaciones en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, dejando calles inundadas, vehículos varados, bardas derribadas y árboles caídos en diferentes colonias de Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

En sectores como el Américo Villarreal Guerra, Hipódromo, Luna Luna y la Ampliación Unidad Nacional, familias reportaron dificultades para salir de sus hogares debido al nivel del agua, mientras algunos automóviles quedaron varados tras mojarse sus sistemas eléctricos.

Elementos de Protección Civil y personal de COMAPA activaron brigadas para limpiar coladeras y acelerar el desfogue de aguas pluviales.

Una de las incidencias, ocurrió en la colonia Ampliación Francisco Villa de Altamira, donde un enorme árbol tipo trueno se desplomó en la esquina de Emiliano Zapata y Lerdo de Tejada, arrastrando cables de energía eléctrica, destrozando una barda y derribando un poste de telefonía. El hecho generó temor entre los vecinos.

“A las 12:20 escuchamos el tronido del árbol y vimos cómo cayó con todo y el poste. Fue muy feo, porque pensamos que se vendría sobre la casa. Gracias a Dios no hubo lesionados”, relató la señora Beatriz Salazar Reyes, habitante de la zona.

De acuerdo con María Luisa Cuevas Rivera, directora de Protección Civil de Altamira, la situación es consecuencia de un frente frío que ha provocado lluvias nocturnas constantes en la región, “Hemos recibido numerosos reportes de zonas propensas a inundarse, en algunos casos cerramos calles, como la Jasmín en el Américo Villarreal, para evitar mayores afectaciones. También atendemos la caída de árboles y supervisamos áreas vulnerables”, explicó.

Apesar de la magnitud de los daños materiales, no se registraron personas lesionadas. Entre las medidas preventivas, se mencionó el cierre del acceso a Playa Tesoro para vehículos compactos, con el fin de evitar que quedaran atrapados en los encharcamientos.

En paralelo, otro árbol colapsó frente a la Casa de la Cultura de Altamira, mientras en distintos puntos se reportaron ramas desprendidas, bardas derrumbadas e interrupciones temporales de energía eléctrica.

Cuevas Rivera advirtió que, según el pronóstico, las lluvias podrían continuar en los próximos días, principalmente durante la madrugada, por lo que llamó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas y atender las indicaciones de Protección Civil.





