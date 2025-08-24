Cerrar X
Tamaulipas

Localizan sin vida a joven acusado de feminicidio en Reynosa

Iván enfrentaba un proceso legal por el asesinato de su pareja sentimental, Abigail “N”, de 23 años, ocurrido en junio de 2024 en la colonia San Valentín

  24
  Agosto
    2025

La noche del sábado 23 de agosto fue localizado sin vida Iván “N”, de 18 años, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en la colonia El Olmo, donde cumplía una medida cautelar por el delito de feminicidio.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 23:45 horas en un domicilio ubicado en las calles Miguel Barragán y Sexta. Elementos de la Guardia Estatal, encargados de su vigilancia, descubrieron el cuerpo en el patio de la vivienda y solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), que realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar la autopsia de ley.

Iván enfrentaba un proceso legal por el asesinato de su pareja sentimental, Abigail “N”, de 23 años, ocurrido en junio de 2024 en la colonia San Valentín.

La víctima fue atacada con más de 40 puñaladas durante una discusión la noche del Día del Padre, después de que el agresor, entonces de 17 años, presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas.

Tras golpearla y herirla con un cuchillo, Iván llamó a la madre de la víctima para confesar lo sucedido. Minutos después fue detenido por vecinos y entregado a las autoridades, no sin antes recibir algunos golpes.

Durante su atención médica posterior, intentó fugarse del hospital al atacar a un policía e intentar despojarlo de su arma, aunque no logró su cometido.

Desde entonces, permanecía bajo arresto domiciliario con vigilancia permanente, en espera de una audiencia programada para el próximo 4 de septiembre, en la cual se definiría su situación legal.

Abigail dejó en la orfandad a un niño de cinco años, que no se encontraba en la vivienda al momento de los hechos.

La FGJT mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte de Iván, mientras el proceso judicial por el feminicidio aún no había concluido.











