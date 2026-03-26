Muere mujer en clínica irregular de Reynosa; autoridades callan

Una mujer de 27 años, residente en el extranjero, perdió la vida la tarde del miércoles en una clínica ubicada en la colonia Fuentes Sección Lomas, en Reynosa, a donde acudió para someterse a una cirugía estética.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven comenzó a sentirse mal al momento de ingresar al procedimiento, presuntamente a causa de un infarto. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y de la Guardia Estatal para tomar conocimiento de los hechos. Familiares de la víctima acudieron tras ser notificados, mientras se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido declaraciones sobre el caso, al señalar que las indagatorias siguen su curso. De manera extraoficial, se ha dado a conocer que el sitio operaba presuntamente en la clandestinidad, ya que no contaba con nombre ni logotipos visibles, y anteriormente funcionaba como panadería.

La Fiscalía ha evitado brindar información por lo delicado del caso y para no alertar a posibles involucrados. El inmueble permanece asegurado y bajo resguardo oficial, con sellos colocados por la autoridad investigadora.





Comentarios