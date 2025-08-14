Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_14_at_4_46_15_PM_48c0fd771c
Tamaulipas

Niega Coepris actos de extorsión en Tamaulipas

El titular de la Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, negó de manera contundente las acusaciones por parte del sector empresarial de supuestos actos de extorsión

  • 14
  • Agosto
    2025

El Titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS),  Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, negó de manera contundente las acusaciones por parte del sector empresarial de supuestos actos de extorsión, en el que están incurriendo falsos verificadores de la dependencia, y afirmó que se trata de expresiones sin fundamento. 

El titular del organismo dependiente de la secretaria de Salud en Tamaulipas dio que los operativos que realizan por parte de 200 verificadores en la entidad, distribuidos en 16 jurisdicciones, mismos que son en base en la normatividad vigente y que buscan garantizar la salud pública, además de ser aliados de los comercios y empresas. 

“Confíen en nuestros trabajadores, en nuestros verificadores, es gente profesional, es gente que ha recibido la capacitación para realizarlo y si hay un problema como el que están mencionando, tenemos los números telefónicos para que realicen las denuncias”, dijo el funcionario. 

Después de los señalamientos en redes y en voz de los empresarios como la FECANACIO y CANACO Victoria, además de líderes de puestos fijos y semijijos en municipios como Reynosa, Matamoros, Tampico y Victoria, en donde “falsos” verificadores de esta dependencia están incurriendo en actos de corrupción y de extorsión, el funcionario estatal dijo que no han recibido ninguna denuncia en forma y explicó que todos los verificadores, si excepción, deben de portar identificación oficial, uniforme y el acta de verificación correspondiente. 

Insistió en que el personal está capacitado para realizar sus funciones en los 43 municipios del estado y dentro del marco legal, verificadores que además de portar el chaleco y la credencial oficial, deberán de presentar el acta de verificación. 

“Es gente muy profesional, que tiene una experiencia en el trabajo de verificación y que desarrollan su trabajo de una manera muy puntual, muy ordenada y muy profesional, yo estoy muy orgulloso de los trabajadores de la Comisión porque estamos siempre atentos a proteger la salud de los ciudadanos”, dijo el titular de Coepris.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_12_at_5_00_24_PM_6a82e118c5
Acusan existencia de falsos inspectores en COEPRIS y PC estatal
770ef1f0_0b75_4fd4_8ea0_2dbcb722dbb2_3fc1a3d137
Resaltan seguridad en Coahuila como clave para atraer inversiones
5f0a1af5_d4df_43b3_b0af_1c44df406a1e_ef38c84b32
Pide Reynosa organismos solución al tema hidráulico
publicidad

Últimas Noticias

whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
AP_25227760243355_0913318e2f
El Salvador amplía plazos de detención de arrestados en excepción
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_33_42_PM_2_798b993df2
'Ramos Arizpe seguirá siendo facilitador de la inversión'
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×