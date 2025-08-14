Niega Coepris actos de extorsión en Tamaulipas

El Titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, negó de manera contundente las acusaciones por parte del sector empresarial de supuestos actos de extorsión, en el que están incurriendo falsos verificadores de la dependencia, y afirmó que se trata de expresiones sin fundamento.

El titular del organismo dependiente de la secretaria de Salud en Tamaulipas dio que los operativos que realizan por parte de 200 verificadores en la entidad, distribuidos en 16 jurisdicciones, mismos que son en base en la normatividad vigente y que buscan garantizar la salud pública, además de ser aliados de los comercios y empresas.

“Confíen en nuestros trabajadores, en nuestros verificadores, es gente profesional, es gente que ha recibido la capacitación para realizarlo y si hay un problema como el que están mencionando, tenemos los números telefónicos para que realicen las denuncias”, dijo el funcionario.

Después de los señalamientos en redes y en voz de los empresarios como la FECANACIO y CANACO Victoria, además de líderes de puestos fijos y semijijos en municipios como Reynosa, Matamoros, Tampico y Victoria, en donde “falsos” verificadores de esta dependencia están incurriendo en actos de corrupción y de extorsión, el funcionario estatal dijo que no han recibido ninguna denuncia en forma y explicó que todos los verificadores, si excepción, deben de portar identificación oficial, uniforme y el acta de verificación correspondiente.

Insistió en que el personal está capacitado para realizar sus funciones en los 43 municipios del estado y dentro del marco legal, verificadores que además de portar el chaleco y la credencial oficial, deberán de presentar el acta de verificación.

“Es gente muy profesional, que tiene una experiencia en el trabajo de verificación y que desarrollan su trabajo de una manera muy puntual, muy ordenada y muy profesional, yo estoy muy orgulloso de los trabajadores de la Comisión porque estamos siempre atentos a proteger la salud de los ciudadanos”, dijo el titular de Coepris.

