Tamaulipas

Obispo electo de Nogales lamenta homicidio de delegado de la FGR

El obispo electo de la diócesis de Nogales, lamentó el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) que desempeñaba su labor en Reynosa

  • 06
  • Agosto
    2025

El obispo electo de la diócesis de Nogales, José Luis Cerra Luna, lamentó el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) que desempeñaba su labor en Reynosa, señalando que este tipo de acontecimientos devuelven a la ciudad a la atención internacional y evidencian la complejidad del problema de inseguridad que enfrenta la región.

Cerra Luna reconoció que, en ocasiones, se perciben avances en materia de seguridad gracias a los esfuerzos conjuntos de los distintos niveles de gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil. Sin embargo, consideró que hechos como este representan un retroceso y recuerdan la realidad que todavía se vive en Reynosa.

El líder religioso destacó que ha observado una apertura y trabajo coordinado entre autoridades y organizaciones sociales para mejorar las condiciones de seguridad, pero advirtió que la magnitud del problema en ocasiones supera los logros alcanzados. Ante ello, llamó a no desistir en la lucha por la paz y la justicia, reforzar las estrategias y apostar por una mayor inteligencia y colaboración entre todos los sectores.

En sus declaraciones, subrayó que la pérdida de la vida de un funcionario federal de alto rango no solo es un hecho lamentable para su familia, sino también un golpe para la percepción de seguridad a nivel nacional. Añadió que la gravedad del problema obliga a fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta, con acciones que integren la cooperación de la sociedad y las autoridades en todos los niveles.


