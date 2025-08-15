Obtendrá Tamaulipas armamento de más alto poder: Seguridad

El secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, dijo en conferencia de prensa que se ha solicitado de manera oportuna armamento de más alto poder para incrementar el volumen de fuego en la zona fronteriza, además de vehículos blindados tipo Mamba, lo anterior con el objetivo de reforzar la seguridad en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo y San Fernando.

Al ser cuestionado sobre los enfrentamientos que se han registrado en el pasado por parte de elementos de la Guardia Estatal, contra civiles armados y que ha desencadenado en bajas tanto de los propios elementos como de civiles, el funcionario estatal dijo que se busca proteger aún más a los policías en el desempeño de sus funciones, asi mismo dijo que al llegar a la titularidad de dicha secretaría, se encontró una dependencia estable y con una estructura fortalecida.

“Gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya se ha logrado incrementar el parque vehicular, como por ejemplo las más de 300 unidades entregadas recientemente en diferentes municipios y se sigue trabajando en coordinación con las fuerzas federales como el Ejército, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y en coordinación de la Fiscalía General de justicia del Estado”, señaló.

Dijo que durante las reuniones de la mesa para la construcción de la paz, se establecen los despliegues diarios por parte de las corporaciones, de manera sectorizada en las 43 coordinaciones mismas que están haciendo su función reforzando los puntos de control con mayor atención en la salidas de las ciudades, hasta el momento se reportan resultados positivos en cuanto a la investigación y rotación de mandos.

El funcionario estatal recomendó a las familias no viajar de noche por las carreteras de Tamaulipas, pero no por cuestiones de inseguridad, sino por los accidentes carreteros que se han registrado, algunos con resultados trágicos y consideró que es más fácil y rápido actuar por parte de las corporaciones, en horas del día.

Com relación a la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para no viajar y visitar el estado de Tamaulipas, consideró que es una percepción que no está actualizada y que se ha trabajado con empeño para desvirtuar esa posición.

“Yo me baso en las estadísticas a nivel nacional, y les puedo decir que Tamaulipas se encuentra estable, esa es una percepción de Estados Unidos y no corresponde a la realidad”, explicó.

En cuanto al operativo Moto Segura, implementado en los diversas municipios del Estado, dio a conocer que se revisan entre 250 y 270 motocicletas en el Estado y el 8% no acredita la propiedad de la unidad, principalmente porque se cuenta con reporte de robo.

Aseguró que los operativo continuarán de manera permanente con el objetivo de inhibir el delito en sus diversas modalidades.

