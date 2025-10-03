Organizan Festival Nacional de Huapango en la huasteca

El Festival Nacional del Huapango se llevará a cabo en Llera, Tamaulipas, los días 3 y 4 de octubre en su segunda edición, consolidándose como uno de los eventos más importantes de este tipo a nivel nacional.

De acuerdo al alcalde Moisés Borjón Olvera, este año se espera superar la cifra de 200 parejas de baile que participaron en la edición anterior, con la presencia de tríos musicales y parejas provenientes de distintos estados del país como Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro, las cuales integran la región huasteca de México, donde habitaban los antiguos huastecos descendientes de los mayas.

El Huapango: Una Tradición Cultural

El huapango es un baile folclórico que forma parte integral de la identidad huasteca, caracterizado por su música vibrante y danza apasionada.

Esta tradición cultural no solo es una expresión artística, sino que también juega un papel importante en la promoción del turismo y el desarrollo económico local.

El huapango huasteco es un baile que se ejecuta con cadencia y taconeado, frecuentemente sobre un entarimado, cuyo origen se remonta al siglo XVII, cuyas parejas bailan al ritmo del trío huasteco, quienes tocan con violín, jarana y quinta huapanguera.

El huapango se caracteriza por el canto con falsete -salto brusco y voluntario de la voz caracterizado por un sonido roto y aireado-, y las letras que describen la naturaleza y la vida de la región.

Actividades y Presentaciones

Durante el festival, se realizarán concursos en tres categorías: infantil, juvenil y adulto, con una bolsa de premios de 160 mil pesos para los primeros seis lugares de cada categoría.

El evento contará con la participación de parejas de baile y tríos musicales que interpretarán las distintas formas de huapango propias de cada región huasteca.

Lugar y Fecha

El festival se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre, en un horario que se extenderá desde las 5:00 de la tarde hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente.

El municipio de Llera es conocido como "Puerta de la Huasteca Tamaulipeca" y ofrece atractivos turísticos como el río Guayalejo, ideal para relajarse; destaca por su variada naturaleza de flora y fauna ya que integra la región donde se ubica la Reserva Ecológica El Cielo.

