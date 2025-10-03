Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_61_38c3490089
Tamaulipas

Organizan Festival Nacional de Huapango en la huasteca

Se espera superar las 200 parejas de baile inscritas en la edición anterior. Dicha tradición juega un papel importante en el turismo y desarrollo económico

  • 03
  • Octubre
    2025

El Festival Nacional del Huapango se llevará a cabo en Llera, Tamaulipas, los días 3 y 4 de octubre en su segunda edición, consolidándose como uno de los eventos más importantes de este tipo a nivel nacional. 

De acuerdo al alcalde Moisés Borjón Olvera, este año se espera superar la cifra de 200 parejas de baile  que participaron en la edición anterior, con la presencia de tríos musicales y parejas provenientes de distintos estados del país como Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro, las cuales integran la región huasteca de México, donde habitaban los antiguos huastecos descendientes de los mayas.

El Huapango: Una Tradición Cultural

El huapango es un baile folclórico que forma parte integral de la identidad huasteca, caracterizado por su música vibrante y danza apasionada.

Esta tradición cultural no solo es una expresión artística, sino que también juega un papel importante en la promoción del turismo y el desarrollo económico local.

41927896-e6a0-4810-9e71-a34f0f16a662.jpg

El huapango huasteco es un baile que se ejecuta con cadencia y taconeado, frecuentemente sobre un entarimado, cuyo origen se remonta al siglo XVII, cuyas parejas bailan al ritmo del trío huasteco, quienes tocan con violín, jarana y quinta huapanguera. 

El huapango se caracteriza por el canto con falsete -salto brusco y voluntario de la voz caracterizado por un sonido roto y aireado-,  y las letras que describen la naturaleza y la vida de la región. 

Actividades y Presentaciones

Durante el festival, se realizarán concursos en tres categorías: infantil, juvenil y adulto, con una bolsa de premios de 160 mil pesos para los primeros seis lugares de cada categoría.

El evento contará con la participación de parejas de baile y tríos musicales que interpretarán las distintas formas de huapango propias de cada región huasteca.

fded8f15-37d1-4b04-b0ad-bfea39133296.jpg

Lugar y Fecha

El festival se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre, en un horario que se extenderá desde las 5:00 de la tarde hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente.

El municipio de Llera es conocido como "Puerta de la Huasteca Tamaulipeca" y ofrece atractivos turísticos como el río Guayalejo, ideal para relajarse; destaca por su variada naturaleza de flora y fauna ya que integra la región donde se ubica la Reserva Ecológica El Cielo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

exposion_cartel_santa_lucia_9dc3ea5068
Inauguran Festival Santa Lucía con exposición 'A la hora del té'
488fcad1_5d8f_4e50_bb1f_f4e5d599c189_a06c05838a
Cierra Eugenia León TransformARTE en Escobedo
EH_UNA_FOTO_e106fbfb8c
Ramos Fest 2025 reunió a más de 71 mil asistentes
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T184350_404_f3a9b53a06
Balacera despliega movimiento policiaco en La Estanzuela
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T181542_859_2e51ea0d03
Exmariscal Mark Sánchez apuñalado y arrestado en Indianápolis
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T174327_056_eabcb9c963
Incendio en comercio de San Nicolás moviliza bomberos y PC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_29_43_AM_77d2be175e
¿Tope o rugido? Un capítulo más del Borregos vs Auténticos Tigres
publicidad
×