Tamaulipas recibe la estafeta del Tianguis de Pueblos Mágicos

Tampico será sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, un evento que reunirá a los 177 Pueblos Mágicos de México para celebrar la riqueza cultural y turística del país.

Tamaulipas cuenta con Tula y Mier que tienen esta denominación, la cual otorga la Secretaría de Turismo federal que se define por el atractivo simbólico y cultural de los pueblos, su historia y hechos trascendentes, sus tradiciones y su magia, las cuales en su conjunto generan una oportunidad turística.

Este fin de semana, en Pachuca Hidalgo, Tamaulipas logró la sede para la realización de este evento, con la presencia del Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, quien a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya recibió la estafeta del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, un encuentro que celebrará la riqueza cultural de México.

Impacto Económico

Derrama económica esperada respecto a 2025: más de 67 millones de pesos

Citas de negocios: más de 12 mil

Compradores nacionales: 385

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, expresó su orgullo y compromiso para hacer de este evento un éxito, destacando la riqueza cultural, arquitectónica y turística de la región.

“Un estado donde el mar abraza la tierra con firmeza y donde las montañas resguardan historias que merecen ser contadas y donde la gente sonríe con honestidad y trabaja con pasión y recibe al visitante como si fuera familia, un estado donde late un corazón valiente, decidido y profundamente mexicano”, dijo la representante de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal al develar el nombre de Tamaulipas, que se encargará de la organización de este evento en el 2026.

Atractivos de Tula como Pueblo Mágico

Tula ofrece una rica mezcla de historia, cultura y naturaleza.

Destaca por su arquitectura colonial en la que sobresalen la monumental iglesia de San Antonio de Padua y la Casa Minerva, hogar de la Casa de la Cultura.

Su riqueza cultural se manifiesta en sus artesanías, especialmente la cuera tamaulipeca y en su gastronomía, con las emblemáticas enchiladas tultecas.

Atractivos turísticos de Mier, Pueblo Mágico

Mier ofrece historia, cultura y naturaleza, destacando como un pueblo fronterizo antiguo con edificios históricos como la Casa de las Columnas y la Capilla de San Juan Bautista.

También es conocido por la Casa de los Frijoles Pintos, un museo que conmemora batallas históricas, y ofrece actividades al aire libre, como la pesca deportiva en la Pesa Falcón y paseos por los alrededores de los ríos.

