Cerrar X
cc1ec401_6be8_4888_944e_f0575d82c9ae_c1a1f646b3
Tamaulipas

Tamaulipas recibe la estafeta del Tianguis de Pueblos Mágicos

En Pachuca, Tamaulipas obtuvo la sede del Tianguis 2026. Participarán 177 Pueblos Mágicos para impulsar su cultura, historia y atractivo turístico

  • 18
  • Noviembre
    2025

Tampico será  sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, un evento que reunirá a los 177 Pueblos Mágicos de México para celebrar la riqueza cultural y turística del país.

Tamaulipas cuenta con Tula y Mier que tienen esta denominación, la cual otorga la Secretaría de Turismo federal  que se define por el atractivo simbólico y cultural de los pueblos, su historia y hechos trascendentes, sus tradiciones y su magia, las cuales en su conjunto generan una oportunidad turística. 

Este fin de semana, en Pachuca Hidalgo, Tamaulipas logró la sede para la realización de este evento, con la presencia del Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, quien a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya recibió la estafeta del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, un encuentro que celebrará la riqueza cultural de México. 

Impacto Económico

cc1ec401-6be8-4888-944e-f0575d82c9ae.jfif

  • Derrama económica esperada respecto a 2025: más de 67 millones de pesos
  • Citas de negocios: más de 12 mil
  • Compradores nacionales: 385

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, expresó su orgullo y compromiso para hacer de este evento un éxito, destacando la riqueza cultural, arquitectónica y turística de la región. 

“Un estado donde el mar abraza la tierra con firmeza y donde las montañas resguardan historias que merecen ser contadas y donde la gente sonríe con honestidad y trabaja con pasión y recibe al visitante como si fuera familia, un estado donde late un corazón valiente, decidido y profundamente mexicano”, dijo la representante de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal al develar el nombre de Tamaulipas, que se encargará de la organización de este evento en el 2026. 

Atractivos de Tula como Pueblo Mágico

a62531c8-1238-45ac-850c-4659006a7b2b.jfif

Tula ofrece una rica mezcla de historia, cultura y naturaleza. 

Destaca por su arquitectura colonial en la que sobresalen la monumental iglesia de San Antonio de Padua y la Casa Minerva, hogar de la Casa de la Cultura. 

Su riqueza cultural se manifiesta en sus artesanías, especialmente la cuera tamaulipeca y en su gastronomía, con las emblemáticas enchiladas tultecas.

Atractivos turísticos de Mier, Pueblo Mágico

Mier ofrece historia, cultura y naturaleza, destacando como un pueblo fronterizo antiguo con edificios históricos como la Casa de las Columnas y la Capilla de San Juan Bautista.

También es conocido por la Casa de los Frijoles Pintos, un museo que conmemora batallas históricas, y ofrece actividades al aire libre, como la pesca deportiva en la Pesa Falcón y paseos por los alrededores de los ríos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Edson_2_85bf9eda74
Revelan contrato del PAN con joven que impulsó marcha Gen Z
4fccc7ab_57dc_4c5f_b09e_6fb5e60b7fad_5f75f7393b
NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_19_T103238_669_d0f14e6eab
Muere creador de contenido Michael Rijavec en Baja California Sur
publicidad

Últimas Noticias

SUMAN_40_NUEVOS_CAMIONES_A_LA_RUTA_109_AEROPUERTO_Y_GRIEGA_Y_RUTA_219_07_6442eb0ac5
Impuestos verdes se usan en movilidad y monitoreo ambiental
Whats_App_Image_2025_11_19_at_4_11_39_PM_5318999e9e
La UTA crean app para el aprendizaje de niños con autismo
54934932418_8195330a4a_o_39e6fc54a8
Ejecutará AyD deuda de $2,100 mdp en estos últimos meses del 2025
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
publicidad
×