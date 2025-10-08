Cerrar X
Tamaulipas

Pemex lanza campaña de prevención del cáncer de mama en Reynosa

Pemex, a través del Hospital Regional Reynosa, realiza del 6 al 31 de octubre una campaña de prevención y detección oportuna del cáncer de mama

  • 08
  • Octubre
    2025

Petróleos Mexicanos (Pemex), a través del Hospital Regional Reynosa, mantiene en marcha del 6 al 31 de octubre una serie de actividades enfocadas en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, en el marco del mes de sensibilización sobre esta enfermedad.

Con el lema “Si tú estás bien, todo está mejor”, la empresa busca fomentar la conciencia entre mujeres y hombres sobre la importancia de la autoexploración y los chequeos médicos regulares, a fin de reducir la incidencia de cáncer de mama y cervicouterino en su población trabajadora y derechohabiente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es actualmente el tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial. Tan solo en 2022 se diagnosticaron 2.3 millones de nuevos casos, de los cuales el 99 % corresponden a mujeres y entre el 0.5 % y 1 % a varones.

La Campaña de Detección Oportuna de Pemex busca también promover estilos de vida saludables, reducir factores de riesgo, difundir información sobre los síntomas tempranos que requieren atención médica y fortalecer el trabajo del personal de salud en el primer nivel de atención.

A través de estas acciones, Pemex reafirma su compromiso con la salud y bienestar de sus trabajadoras, trabajadores, familias y derechohabientes, destacando que la prevención y el cuidado son herramientas fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama.


