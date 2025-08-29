Cerrar X
Tamaulipas

Presenta Mario Delgado cambios históricos en el bachillerato

El secretario Mario Delgado, estuvo de visita en Reynosa, donde anunció las novedades que entrarán en vigor en todos los planteles a nivel nacional

  • 29
  • Agosto
    2025

Previo al arranque del ciclo escolar 2025-2026, en lo que podría considerarse como el inicio nacional de clases de nivel bachillerato, el secretario de Educación en México, Mario Delgado Carrillo, estuvo de visita en Reynosa, donde anunció las novedades que entrarán en vigor en todos los planteles a nivel nacional.

En este marco, destacó que Tamaulipas es uno de los estados beneficiados con la construcción de tres nuevos CBTis, uno de ellos en Reynosa y dos más en la zona sur de la entidad. El plantel inaugurado este jueves es resultado de una gestión del gobierno estatal y forma parte de un compromiso con esta ciudad fronteriza.

“Tenemos más de 88 escuelas en todo el país y se van a abrir casi 40,000 espacios en este año, es un esfuerzo sin precedentes, además está cambiando la currícula, las carreras técnicas para que los jóvenes puedan acceder y ya escucharon ustedes aquí van a aprender inteligencia artificial, robótica y automatización, semiconductores que es lo más actualizado que hay a nivel de tecnología y además en inglés”, señaló el secretario de Educación.



Entre los cambios que entran en vigor este ciclo escolar, Mario Delgado anunció la implementación del sistema de Bachillerato Nacional, que unifica a todos los subsistemas y permitirá a los alumnos cambiar de institución sin necesidad de revalidar materias. Asimismo, se pondrá en marcha un modelo de educación dual, que dará a los jóvenes la posibilidad de continuar con su formación académica mientras realizan prácticas en el ámbito laboral.

“Porque para los jóvenes se convertía en un laberinto, si te querías cambiar de un DGTI a un Conalep, a un colegio de bachilleres, a un CBTa, tenías que volver a empezar. Entonces, ¿qué dijo la presidenta? No hay bachilleratos de primera y de segunda, todos formamos parte del bachillerato nacional, esto quiere decir que habrá perfecta movilidad… lo importante es el certificado, el certificado de bachillerato nacional y el certificado de la formación técnica que tendrá además el aval de la UNAM, el Politécnico, la UAM, la Universidad Rosario Castellanos, el Tecnológico Nacional de México y la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, subrayó Delgado.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció la visita del secretario y resaltó el respaldo del gobierno federal en este compromiso educativo. Señaló que la administración estatal continúa impulsando apoyos para las familias mediante la entrega de útiles y uniformes escolares.

“Vamos a tener el gusto de tener una representación por parte del gabinete de los 43 municipios en donde haremos patente la ceremonia de inicio de clases a nivel estatal y en ella vamos a poder tener la oportunidad de darles paquetes de útiles escolares como lo hemos venido haciendo en esta administración a todos los estudiantes de preescolar y de educación básica, y en la oportunidad de poder atender casi 50,000 uniformes a 25 municipios de las escuelas primarias con mayor rezago social”, expresó el mandatario.



Finalmente, el secretario Mario Delgado atendió una de las principales preocupaciones en torno a los jóvenes de secundaria y bachillerato: el consumo de drogas y sustancias adictivas. Destacó que este ciclo escolar se impulsará una guía de preguntas y respuestas en las aulas, además de la campaña nacional “El Fentanilo Mata”, con el fin de reducir el consumo y prevenir la violencia.

“Hay una intervención en las aulas por parte de los maestros y las maestras, tienen una guía y dos veces por semana se habla sobre la información a los jóvenes de qué impacto tiene la droga en tu cuerpo, en tu mente, en tu salud… También hemos hecho guías para los padres de familia y tenemos muchas preguntas de los padres: cómo son las drogas, cuándo nuestros hijos pueden estar propensos a eso, qué pasa y cómo cambian ellos emocionalmente. El impacto físico de las drogas para que estemos muy atentos”, precisó el secretario.


