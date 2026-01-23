Educación refuerza estrategia “Tamaulipas Educa”

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, presidió los trabajos de la última reunión en torno a la estrategia Tamaulipas Educa, evento donde participaron las y los integrantes de la Unidad Ejecutiva de la dependencia.

Valdez García, permitió analizar y atender las iniciativas expuestas por las direcciones y departamentos de la Unidad, a cargo de Samuel Alcantar Varela, orientadas a potenciar las acciones que impactan en la mejora de los indicadores, ya sea fortaleciendo aquellas que han dado resultados o ajustando las que requieren alinearse para cumplir con las metas planteadas a corto y mediano plazo.

Con estos esfuerzos, se realiza un diagnóstico oportuno de lo implementado hasta el momento, a fin de optimizar el trabajo y los recursos, para que docentes, estudiantes y sus familias cuenten con las mejores oportunidades para su desarrollo académico y laboral.

La Estrategia Tamaulipas Educa es un proyecto integral que busca mejorar el funcionamiento del sistema educativo en Tamaulipas. Se estructura en cuatro ejes fundamentales: infraestructura educativa, calidad educativa, administración eficiente de los recursos y desarrollo del talento humano.

