Protección Civil otorga 30 atenciones a vehículos en carretera

Durante el periodo vacacional de verano la Coordinación Estatal de Protección Civil otorgó 30 servicios en beneficio de automovilistas que transitaron por las diversas carreteras del estado, principalmente en las que conducen a zona de playa y sitios turísticos, informó Luis Gerardo González de la Fuente.

El titular de la dependencia dijo que las vacaciones de verano han sido benéficas para las familias, incluso aseguró que estuvo muy tranquilo y con saldo blanco en los municipios de la zona norte, centro y sur del estado.

“En todos los sitios turísticos el área de protección civil ha estado trabajando y apoyando en diferentes puntos carreteros y sitios turísticos, en posiciones estratégicas para lograr una rapidez inmediata en caso de algún accidente”, dijo el funcionario.

En estas acciones participan de manera coordinada, Protección Civil de los 43 municipios de la entidad, la Guardia Nacional, el Ejército, Guardia Estatal y fiscalía general de Justicia de Tamaulipas.

Los tramos carreteros con mayor aforo vehicular son: Victoria-Nuevo León, Nuevo León-Nuevo Laredo, carretera Victoria -Zaragoza, Victoria -Rumbo Nuevo y Victoria-Zaragoza.

“Tenemos personal desplegado en puntos estratégicos, uno de ellos en el municipio de Hidalgo, a la altura del Tomaseño, en el municipio de Mainero, Villagrán y Padilla, a la altura del poblado del Barretal”, dijo González de la Fuente.

Comentarios