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Tamaulipas

Fuertes vientos causan daños en Ciudad Victoria

Rachas de hasta 95 km/h provocaron caída de árboles, postes y techos, dejando sin luz a varias familias y generando daños materiales

  • 16
  • Marzo
    2026

Esta madrugada se registraron rachas de viento de 80 a 95 km por hora en Ciudad Victoria. 

Este fenómeno dejó como saldo seis semáforos fuera de servicio, tres árboles caídos, uno de los cuales cayó encima de un poste que arrastró cables de luz en el sector del 28 y 29. Felipe Berriozábal, dejando sin el suministro de energía eléctrica, a varias familias que habitan en el sector .

Un espectacular cayó encima de una frutería provocando daños materiales, pero sin que se registraran personas lesionadas a la altura de la avenida de la unidad en la entrada principal de los campos deportivos.

El techo de lámina de un negocio de mariscos, se desprendió, quedando las láminas y pedazos de madera sobre el acotamiento del Libramiento Naciones Unidas con eje vial, en este mismo sector la pluma metálica del lado sur, que se ubica en las vías del tren, se vino abajo con los fuertes vientos. 

La Coordinacion Estatal de Protección Civil exhorto a la población a evitar transitar por donde se ubican árboles, postes de luz y estructuras metálicas para evitar una situación de riesgo .


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