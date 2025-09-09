Cerrar X
Tamaulipas

Recupera La Peñita sus niveles de agua con las recientes lluvias

La producción de agua ha aumentado a 600-650 litros por segundo, lo que permite ampliar los períodos de acceso al líquido para los habitantes de Ciudad Victoria

  • 09
  • Septiembre
    2025

La Peñita, el principal manantial de Ciudad Victoria, ha visto un aumento significativo en sus niveles de agua gracias a las recientes lluvias. 

Según Fernando García Fuentes, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Victoria, la producción de agua ha aumentado a 600-650 litros por segundo, lo que ha permitido ampliar los períodos de acceso al agua para los habitantes.

Capacidad de captación

La Peñita tiene una capacidad de captación variable dependiendo de las condiciones climáticas. En condiciones normales, puede abastecer hasta 800 litros por segundo. Sin embargo, durante la sequía, esta cifra se redujo drásticamente a solo 180-230 litros por segundo. 

“Gracias a las lluvias recientes, la captación ha aumentado, alcanzando niveles similares a los de años anteriores cuando las lluvias fueron abundantes”. 

Número de habitantes abastecidos

Ciudad Victoria requiere alrededor de 1,700 litros por segundo para cubrir su demanda de agua. Con el aumento en la producción de La Peñita, actualmente se cuenta con aproximadamente 1,730 litros por segundo, lo que ha permitido mejorar el suministro de agua en más de 450 colonias que ahora reciben agua todos los días. 

Esto beneficia a una gran parte de la población de Ciudad Victoria, aunque todavía se necesitan esfuerzos para garantizar un suministro constante y equitativo.

Desafíos pendientes

Aunque el aumento en los niveles de agua es una buena noticia, la situación sigue siendo delicada debido a la capacidad limitada de extracción y distribución. 

La segunda línea del acueducto es crucial para resolver definitivamente los problemas de suministro de agua en la ciudad. 

Mientras tanto, se seguirán implementando ajustes operativos para optimizar la distribución del recurso.

Con información de Humberto Zúñiga López.


