Resalta Américo Villarreal próxima renovación del Poder Judicial

El gobernador Américo Villarreal Anaya, se refirió a la renovación del poder judicial de la sala superior de la nación y a otro hecho trascendente en donde los tres poderes de la unión como primer país a nivel mundial, tienen ahora sus tres poderes elegidos democráticamente.

“Y esta misma situación la vamos a vivir aquí en Tamaulipas, el 30 de septiembre de este mes histórico para nuestra nación y nuestro estado, en donde también nuestros tres poderes estarán electos democráticamente, agradezco mucho a todos los magistrados a todo el poder judicial que han acompañado esta administración de este ejecutivo en estos tres años de ejercicio que han mostrado la voluntad”, señaló.

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, Villarreal Anaya aseguró que la Ciudad Judicial que se construye en Ciudad Victoria será toda una realidad y resaltó que el 65% de las circunstancias que llegan a un juzgado, son de índole civil y principalmente de índole familiar.

“Y cada vez que viene la presidenta, que por cierto ha venido dos veces como presidenta electa y cinco veces como presidenta de la República, su principal acercamiento de nuestra gente es precisamente por esos motivos, por condiciones de juicios civiles pendientes o en tránsito relacionados a condiciones de índole familiar y creo que ahí debemos de hacer un gran esfuerzo para poder avanzar y dejar esa tranquilidad en nuestro entorno social, el resto de este porcentaje están los juicios penales, los juicios administrativos y de otra índole”, explicó.

Por su parte el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Magistrado Hernán de la Garza Tamez, dijo que se cumple el propósito de servir con lealtad y justicia a las y los tamaulipecos.

Además extendió su reconocimiento a Villarreal Anaya por afianzar un estado de derecho que se construye en el respeto y la cooperación permanente de quienes integran el poder público en Tamaulipas.

"Su apoyo y respaldo a la consolidación de un sistema de Justicia moderno y accesible ha sido permanente y sólido y una muestra es la construcción de la nueva Ciudad Judicial aquí en nuestra capital, la mayor obra de infraestructura en términos de impartición de justicia en los últimos años”, señaló.

De la Garza Tamez, dijo que en base a los resultados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en su más reciente encuesta, la ciudadanía concedió un 70.2 % de aprobación al expresar su confianza en la impartición de justicia en Tamaulipas, lo que coloca a esta entidad dentro de los primeros siete lugares a nivel nacional.

Dijo que el poder judicial vive un momento trascendental al encontrarse en la parte final de una época y próximos a iniciar otra en la que han cambiado la forma de designar a los jueces y magistrados lo que ahora se realiza a través del voto ciudadano.

A 23 días de que las personas juzgadoras electas asuman su responsabilidad, el proceso de entrega recepción ha iniciado de manera formal, desde el pasado primero de septiembre, en donde se asegura por parte del Poder Judicial, absoluta disposición y colaboración para generar las mejores condiciones posibles y contribuir así a que el arranque de actividades sea exitoso para el beneficio de los justiciables y de la sociedad en general.

“Soy un convencido de que debemos siempre mantenernos en evolución, buscando los cambios para mejorar, tengo absoluta confianza de que al poder judicial le irá muy bien, conozco a la presidenta electa Tania Gisela Contreras desde hace más de 25 años en que colaboramos en la secretaría general de gobierno, sé de su capacidad y su profesionalismo y no tengo duda que se habrá de encabezar aceptadamente los destinos de la institución”, concluyó.

Comentarios