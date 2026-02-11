Podcast
Nacional

Brindan recomendaciones por frente frío 34 al noroeste del país

El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que se espera una caguada en altura, acompañada de una corriente de chorro polar en Baja California

  • 11
  • Febrero
    2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este miércoles, diversas recomendaciones ante la llegada del frente frío número 34 en la zona norte y noroeste del país.

En un comunicado, detalló que estas sugerencias buscan prevenir el riesgo para la ciudadanía con acciones oportunas previo a la llegada de este sistema frontal

Este frente frío originará vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California. El ingreso de humedad ocasionará lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Conagua afirma que frente frío provocará vientos fuertes

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que este frente frío ingresará por el noroeste de México, lo que originará vientos fuertes y el descenso en la temperatura en entidades como Baja California.

En las próximas horas, se establece que las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 50 km/h.

Es por ello, que las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los posibles cambios en las condiciones meteorológicas durante las siguientes horas.

Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Posotí con clima caluroso

De acuerdo con el pronóstico brindado por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas de hasta 40° centígrados en las siguientes entidades:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos 
  • Puebla

Mientras que las condiciones heladas las mantienen las zonas serranas de los estados de Chihuahua y Durango.

 

 


