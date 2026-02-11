Brindan recomendaciones por frente frío 34 al noroeste del país
El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que se espera una caguada en altura, acompañada de una corriente de chorro polar en Baja California
- 11
-
Febrero
2026
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este miércoles, diversas recomendaciones ante la llegada del frente frío número 34 en la zona norte y noroeste del país.
En un comunicado, detalló que estas sugerencias buscan prevenir el riesgo para la ciudadanía con acciones oportunas previo a la llegada de este sistema frontal.
#ComunicadoCNPC📄 | La CNPC emite recomendaciones ante el ingreso del frente frío número 34 al noroeste y norte del país. pic.twitter.com/lqAY5fMKkF— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 11, 2026
Este frente frío originará vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California. El ingreso de humedad ocasionará lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.
Conagua afirma que frente frío provocará vientos fuertes
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que este frente frío ingresará por el noroeste de México, lo que originará vientos fuertes y el descenso en la temperatura en entidades como Baja California.
Mañana, un nuevo #FrenteFrío ingresará por el noroeste de #México; en interacción con otros sistemas, originarán #Vientos fuertes en esa región, así como descenso de la #Temperatura y #Chubascos en #BajaCalifornia. Más información en ⬇️https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/08v2Wg7vt4— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 11, 2026
En las próximas horas, se establece que las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 50 km/h.
Se prevén #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h en zonas del noroeste y norte de #México, así como caída de #Aguanieve o #LluviaEngelante en la sierra de San Pedro Mártir. pic.twitter.com/EvlMCJWtxo— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 11, 2026
Es por ello, que las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los posibles cambios en las condiciones meteorológicas durante las siguientes horas.
Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Posotí con clima caluroso
De acuerdo con el pronóstico brindado por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas de hasta 40° centígrados en las siguientes entidades:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla
Mientras que las condiciones heladas las mantienen las zonas serranas de los estados de Chihuahua y Durango.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas