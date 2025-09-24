Cerrar X
EH_UNA_FOTO_d865b20133
Tamaulipas

Reynosa será sede del evento 'Parrilleros con Causa'

La iniciativa, liderada por la CMIC y el Club Rotario Centenario, organiza 'Parrilleros con Causa', un evento gastronómico para recaudar fondos

  • 24
  • Septiembre
    2025

La iniciativa privada, encabezada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Club Rotario Centenario, anunció que este próximo sábado por la tarde la ciudad será sede del evento denominado “Parrilleros con Causa”.

Se trata de una jornada de convivencia y competencia en el arte del asado, en la que empresas socialmente responsables participarán con sus equipos en un concurso fraterno preparando diferentes cortes de carne.

Más que una competencia, el evento tiene un objetivo solidario: apoyar a personas de la sociedad que requieren aparatos como sillas de ruedas para poder continuar con sus actividades. Como parte del esfuerzo colectivo, las empresas participantes ya realizaron aportaciones económicas con las que se adquirieron las primeras 15 sillas de ruedas, las mismas que serán entregadas a la comunidad.

“Parrilleros con Causa” se ha consolidado como un ejemplo de unión y compromiso social, demostrando que la voluntad de ayudar puede transformar la organización de un concurso gastronómico en un gesto de apoyo para quienes más lo necesitan.

Al respecto, Roberto Avilez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, destacó que la finalidad del evento es fortalecer la convivencia y transmitir lo positivo que se está haciendo en la ciudad.

“Convivir, la idea es eso, que podamos convivir, que podamos comunicar lo bueno que se está haciendo en Reynosa y que hay unión entre los organismos, en las mismas autoridades, que es lo que queremos mencionar. Ya sabes más o menos que vamos a empezar a las 12; si no se quieren ahumar mucho, no lleguen a las dos ya cuando la carne esté lista, o si quieren ayudar en la parrilla, pueden venir un poco antes; es de dos a cuatro cuando va a estar la comida calientita”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3b607ed0_aa14_4800_8a7d_41488b7b24a7_66cf1ba139
Apoyan a primaria en Victoria con material para acceso digno
nuevo_leon_hospital_construccion_92c6ce48e6
Anuncia Samuel construcción de hospital en Salinas Victoria
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T124357_871_3cbaa5e513
Afirma que Bermúdez Requena envió $40 mdp en avionetas a hotelero
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1c10a105ea
Ingresa frente frío 4 con lluvias y vientos moderados
intento_robo_banco_saltillo_947f2d19fe
Intento de robo a banco en Saltillo deja un hombre detenido
estacion_tren_victoria1_cf8c0417ca
Dejan en el abandono estación del ferrocarril en Ciudad Victoria
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×