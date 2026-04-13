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Tamaulipas

Sancionarán con multas y arrestos en lagunetas de la JAD

El edil subrayó que se trata de propiedad privada, por lo que está prohibido el acceso sin autorización, pese a que ciudadanos continúan entrando a la zona.

  • 13
  • Abril
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, reiteró que se aplicarán sanciones a las personas que ingresen a las lagunetas de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), luego de los accidentes registrados en estos espacios.

El edil subrayó que se trata de propiedad privada, por lo que está prohibido el acceso sin autorización, pese a que ciudadanos continúan entrando a la zona, exponiéndose a riesgos.

Explicó que, conforme al artículo 23, fracción octava, introducirse a lugares públicos o privados sin permiso puede ser sancionado con multas que van de 5 a 15 veces el valor diario de la UMA, o arresto de hasta 36 horas.

En este sentido, precisó que quienes sean sorprendidos dentro de estas áreas podrían ser remitidos a barandilla, enfrentando sanciones cercanas a los 4 mil 105 pesos, o bien, arrestos de hasta 36 horas, dependiendo de cada caso.

Finalmente, Granados Fávila hizo un llamado a la población a respetar las restricciones y evitar ingresar a estas zonas, destacando que las medidas buscan prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las personas.


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