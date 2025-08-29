Cerrar X
6e05a883_2d0a_4a6d_a47c_1d221f159f65_fe03aee22a
Tamaulipas

Se desploma avioneta al sur de Reynosa; tres personas lesionadas

Una avioneta se desplomó este viernes en las inmediaciones de los ejidos Periquitos y Doroteo Arango, el piloto y dos pasajeros resultaron lesionados

  • 29
  • Agosto
    2025

Una avioneta se desplomó la tarde de este viernes en las inmediaciones de los ejidos Periquitos y Doroteo Arango, al sur de la ciudad, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, en la aeronave viajaban tres personas: el piloto y dos pasajeros, quienes resultaron lesionados tras el accidente. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para brindarles atención, mientras que elementos de seguridad estatal y federal resguardaron la zona para facilitar el acceso de los equipos de auxilio.

Protección Civil informó que alrededor de las 16:00 horas, tiempo de la frontera, recibieron un llamado de emergencia alertando sobre la pérdida de comunicación con la aeronave en esa zona, lo que motivó el despliegue inmediato de brigadas hacia el sitio del siniestro.

269f50cb-6666-46dc-85c2-36ff941bb737.jfif

Alrededor de las 17:00 se confirmaron datos adicionales: el piloto, identificado como Gilberto Solís, un experimentado aviador que laboraba para una compañía local, perdió la vida en el desplome. Uno de los lesionados es el empresario José Armando Cantú Barragán, propietario de negocios en la región, quien fue trasladado a un hospital privado donde permanece bajo atención médica.

Versiones preliminares apuntan a que el siniestro pudo deberse a una falla mecánica, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial con información detallada sobre la condición de los heridos ni sobre el punto exacto del accidente, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer un reporte oficial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25242189069993_3ca8550bfa
Juez de EUA bloqueos deportaciones rápidas de migrantes
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T094619_884_1092686be3
Fallece en accidente aéreo el piloto Gilberto Solís
Ted_Cruz_9f82bb4327
Ted Cruz insta a México a imitar a El Salvador en combate a narco
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T112916_072_00d1579d41
Vigilan dos posibles formaciones de ciclones en el Pacífico
AP_25242556124571_793dba6c0b
Ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde hutí en Saná
AP_25242189069993_3ca8550bfa
Juez de EUA bloqueos deportaciones rápidas de migrantes
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
publicidad
×