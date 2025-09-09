Cerrar X
pemex_sheinbaum_d7e920d323
Tamaulipas

Se suma Pemex a la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Durante esta jornada se llevan a cabo acciones enfocadas en la promoción de la salud, la prevención y detección oportuna de enfermedades

  • 09
  • Septiembre
    2025

Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de los hospitales regionales de Reynosa y Ciudad Madero, participa del 8 al 12 de septiembre en la Semana Nacional de Salud Pública 2025, con el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de trabajadores, sus familias y derechohabientes.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, durante esta jornada se llevan a cabo acciones enfocadas en la promoción de la salud, la prevención y detección oportuna de enfermedades, además del impulso de estilos de vida saludables que atiendan el bienestar físico, mental y social de la población.

La campaña contempla un enfoque integral con actividades de vacunación, educación en salud, atención a enfermedades crónicas no transmisibles, así como dinámicas lúdicas y recreativas.

Pemex destacó que esta iniciativa busca no solo atender necesidades actuales en materia de salud, sino también sentar las bases para una comunidad petrolera más fuerte y saludable.

Con este tipo de programas, la empresa reafirma su compromiso con la responsabilidad social y la creación de entornos seguros que contribuyan al desarrollo integral de sus derechohabientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3fe22aed_0e5a_4a85_9fb9_0dfbdd5a83fa_9c19ca53f4
Arranca en Reynosa la Semana Nacional de Salud
bjj_78f1b216b4
Nuevo León impulsa la Semana Nacional de Salud Pública
EH_UNA_FOTO_42_52b48044bb
Venezuela recibe 300,000 vacunas contra tuberculosis de Brasil
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_21_16_PM_8aeb0d0b53
Se reúnen consulados por tema de visas para traileros
Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_55_50_PM_fe3af91aca
'Llegará NL en octubre a meta de 4 mil unidades nuevas': Samuel
nl_waldo_fernandez_ba081e4d32
Defiende Waldo Fernández reforma para fortalecer a GN
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
nl_lluvia_inundaciones_d588b5bb0d
Cae en NL en 24 horas lo equivalente a toda la lluvia de agosto
publicidad
×