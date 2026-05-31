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Tamaulipas

Tamaulipas celebra primer Festival del Machacado

Cientos asistieron al Festival del Machacado 2026 en Jiménez, con gastronomía, concursos y música, buscando impulsar turismo e identidad regional

  • 31
  • Mayo
    2026

Este sábado se celebró en la plaza principal de Jiménez, Tamaulipas, la primera edición del Festival del Machacado 2026, donde cientos de personas se congregaron para disfrutar de un festival artístico y degustar platillos típicos elaborados a base de machacado. 

El evento reunió más de 40 estands con productores y expositores que ofrecieron machacado, carne seca, miel, repostería y diversos artículos hechos a mano y elaborados a base de piel. 

La jornada incluyó callejoneada, música en vivo, actividades infantiles y dos concursos nacionales con premios en efectivo: “El Mejor Platillo de Machacado” y “Proceso Tradicional de la Carne Seca y Machacado”. 

Los ganadores recibieron 25 mil pesos para el primer lugar, 15 mil para el segundo y 7 mil para el tercero. 

La tradición del machacado en Jiménez comenzó hace casi un siglo en el poblado El Encinal, del municipio de Jiménez, Tamaulipas. Ahí nació la preparación que hoy es símbolo gastronómico de la región. 

Actualmente existen más de 40 negocios dedicados al procesamiento y la elaboración de platillos típicos a base de machacado, actividad que da identidad y sustento a decenas de familias. 

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que el festival no será un evento aislado, sino el inicio de una tradición que permanecerá y se fortalecerá año con año. 

Con este festival, Jiménez busca consolidarse como un referente regional que genere identidad, movimiento económico y mayor afluencia turística para la zona centro del estado.


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