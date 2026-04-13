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Tamaulipas

Tamaulipas, contra reloj para armonizar su ley electoral

El Congreso estatal deberá reformar su Constitución y normativa electoral antes de mayo para alinearse con cambios federales en materia comicial

  • 13
  • Abril
    2026

El Congreso de Tamaulipas tiene como fecha límite el mes de mayo para reformar la Constitución local y la ley electoral del estado, a fin de alinearlas con los recientes cambios aprobados a nivel federal en materia electoral. 

Así lo informó el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, quien explicó que esta obligación deriva de la reforma a los artículos 116 y 134 de la Constitución federal, la cual establece plazos específicos para que las legislaturas estatales adecuen su normativa. 

El funcionario señaló que, aunque el proceso legislativo federal aún no concluye —ya que falta la declaratoria formal del Congreso de la Unión y su publicación en el Diario Oficial de la Federación—, el Congreso local ya ha deliberado sobre el tema y podría emitir en breve la declaratoria correspondiente para iniciar los análisis técnicos y jurídicos. 

Ramos Charre indicó que uno de los principales impactos de esta reforma se verá reflejado en las remuneraciones de las consejerías electorales, conforme a lo establecido en el artículo 134 constitucional. 

Detalló que la nueva normativa prohibirá la asignación de prestaciones adicionales como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, fondos de ahorro especiales, regímenes de retiro diferenciados y cualquier otro beneficio que no esté contemplado en la ley. 

Finalmente, el presidente del IETAM aseguró que actualmente el organismo opera bajo las disposiciones vigentes y que las percepciones de su personal se encuentran dentro del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. 

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