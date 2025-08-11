Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas gana 33 medallas más que en 2024 en juegos CONADE

El gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que Tamaulipas obtuvo 33 medallas más que las logradas el año pasado

  • 11
  • Agosto
    2025

Al mencionar que ya superaron la media nacional, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que Tamaulipas obtuvo 33 medallas más que las logradas el año pasado, durante los juegos deportivos de la CONADE en las diferentes disciplinas, reconociendo el esfuerzo y dedicación de las y los deportistas. 

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el gobernador del estado reconoció los triunfos de las y los deportistas, además de resaltar la contribución de jóvenes altruistas que participan en el programa Techo, y que continúan construyendo vivienda progresiva para población vulnerable, siendo las más recientes en los municipios de Padilla, Güémez y Jiménez. 

“Y este gobierno está atento todos los que estamos aquí en brindarle a nuestra juventud oportunidades en una visión política, de un gobierno con una filosofía humanista en donde lo importante es la persona, el desarrollo social y el bienestar de la población, y que podamos disfrutar los triunfos de nuestros jóvenes en el deporte o las acciones altruistas en la representación social o en las condiciones de las expresiones culturales”, señaló. 

Por su parte Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, reiteró el apoyo del gobernador Américo Villarreal a las y los deportistas, ya que, gracias a su visión y liderazgo, dijo, ha transformado la infraestructura deportiva.


