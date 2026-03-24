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Tamaulipas

Niega alcaldesa de Soto la Marina presunto cobro en playas

La polémica se desató debido a que, aparte de pedir este monto económico, la presidenta municipal puntualizaba su argumento con un cuchillo en mano

  • 24
  • Marzo
    2026

Ante las recientes polémicas, la alcaldesa Glynnis Jiménez negó que se estipulara un apoyo económico para todo aquel automóvil que arribe a la playa de Soto la Marina durante el periodo vacacional de Semana Santa.

A través de redes sociales, se difundió un video en el que la presidenta municipal descartó que el acceso a este espacio tuviese algún costo.

"El acceso a la playa sigue siendo gratuito y va a seguir siendo gratuito. El acceso a la playa es gratuito para todos ustedes".

En innumerables ocasiones, la presidenta municipal reiteró la gratuidad para que la ciudadanía disfrute de las actividades estipuladas. 

Aseguró que se llevará a cabo este miércoles una jornada de limpieza para preparar las costas para los próximos días, específicamente 2, 3 y 4 de abril.

Alcaldesa había 'propuesto' un apoyo voluntario de $350 pesos

Dichas aclaraciones ocurren después de que la propia alcaldesa había mencionado la imposición de un apoyo voluntario que ascendía a los $350 pesos para accesar a la playa de Soto la Marina.

Días previos a estas declaraciones, Jiménez publicó un video en el que reiteraba que las anteriores administraciones estipulaban un monto, a pesar de ser un espacio público.

"Todas las administraciones que ha tenido Soto la Marina hacen lo mismo, piden el apoyo voluntario, voluntario a las personas que vayan a ingresar a la playa y se pide por carro, no por persona” explicó la funcionaria municipal.

La polémica se desató debido a que, aparte de pedir este monto económico, la presidenta municipal puntualizaba su argumento con un cuchillo en mano, por lo que comentarios en redes sociales la señalaron como "Lady Cuchillos".

Con este antecedente, Glynnis Jiménez reiteró ante la prensa que el apoyo económico será voluntario y que el acceso a las costas de Soto la Marina es totalmente gratuito.

 


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