Tamaulipas

Tamaulipas refuerzan estrategias de recaudación con capacitación

Oficinas fiscales del estado participaron en una jornada de capacitación orientada a fortalecer la institución y mejorar los procesos de recaudación fiscal

  • 09
  • Agosto
    2025

Jefes de las oficinas fiscales del estado participaron en una jornada de capacitación orientada a fortalecer la institución y mejorar los procesos de recaudación fiscal.

Durante la reunión se definieron estrategias para incrementar la eficiencia administrativa y operativa, así como para consolidar el compromiso de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.

El encuentro permitió un intercambio de experiencias entre las distintas sedes, destacando el modelo implementado en la Oficina Fiscal de Reynosa, donde las acciones aplicadas han derivado en un aumento significativo de la recaudación.

Este esquema será replicado en otras oficinas, adaptándolo a las características de cada región.

El director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, Marcelo Olán Mendoza, subrayó que la capacitación del personal es un principio fundamental para alcanzar mejores resultados.

También hizo hincapié en la importancia de mantener “oficinas de puertas abiertas” para garantizar una atención digna, eficiente y cercana a los contribuyentes.

Aunque no se precisaron cifras, se reportó un incremento relevante en la recaudación durante el primer semestre del año, lo que se atribuye a la confianza ciudadana en las autoridades fiscales.

Se destacó que una recaudación eficiente permite al Estado destinar recursos a obras prioritarias, con especial atención a proyectos de infraestructura hidráulica, evitando destinar fondos a iniciativas de carácter superficial y privilegiando las necesidades reales de la población.


