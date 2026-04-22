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Tamaulipas

Tamaulipas se hace presente en Congreso de Energía

Se destacó el papel clave que están jugando las energías limpias en el desarrollo económico del país, subrayando que México

  • 22
  • Abril
    2026

En un contexto donde la transición energética se vuelve cada vez más urgente, el experto en energía, Romualdo Andrés Salazar, participó recientemente en el encuentro RE + Mexico, congreso internacional sobre energías renovables en Guadalajara, Jalisco.

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Durante su intervención, destacó el papel clave que están jugando las energías limpias en el desarrollo económico del país, subrayando que México tiene un enorme potencial para aprovechar recursos como la energía solar y eólica.

Mencionó que Tamaulipas se posiciona como uno de los estados con mayor potencial energético del país, gracias a sus condiciones naturales privilegiadas y su ubicación estratégica en la frontera norte.

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La entidad destaca en la generación de energía eólica, particularmente en la zona del Istmo y la franja costera, donde los vientos constantes permiten una producción eficiente y sostenible

Romualdo Andrés Salazar también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la inversión en infraestructura energética, señalando que el crecimiento del sector no solo representa una oportunidad ambiental, sino también económica.


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