Tunden a alcalde de Reynosa por su boda VIP en Oaxaca

La fastuosa boda VIP del alcalde de Reynosa, Carlos Ortiz Peña, en una exclusiva hacienda de Oaxaca provocó indignación entre los habitantes de ese municipio tamaulipeco, quienes en redes sociales dijeron que es “imperdonable” el evidente derroche mientras ellos sufren una pésima administración municipal.

Usuarios de redes como Alejandro Rodríguez dijeron que casarse en Oaxaca pone en evidencia que Peña Ortiz “no ama” a Reynosa, como él suele repetir, pues es evidente que “le hizo feo” a lo que considera un “pueblete”.

Otros, además, sospecharon que Peña Ortiz en realidad busca posicionar a su ahora esposa, Alejandra Yelitza Garza, como su sucesora en la alcaldía para así continuar con el mandato familiar de 12 años.

“¿A poco creyeron que mi boda iba a ser en mi pueblete? Obvio no, ni siquiera vivo ahí”, escribió Rodríguez.

“Pues la boda real ya fue y ahora vendrá para Reynosa una nueva candidata a la presidencia municipal para poder cubrir todo lo malo que ha hecho en la ciudad y también para que la misma familia Peña Ortiz siga gobernando".

“El alcalde Carlos Peña Ortiz se fue a hacer su boda en un lugar muy exclusivo de Oaxaca, ya que Reynosa está empinada porque así la tiene. ¿Cuánto costaría su boda a costa del erario público y, aparte, fue toda la crema y nata de sus secretarios? Dicen que quieren a Reynosa, pero si la quisiera, la boda la hubiera hecho aquí para que todo ese dinero que se gastó se quedara en la ciudad y apoyara a la economía”, indicó otra usuaria de Facebook.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que Peña Ortiz se casó con Garza en Oaxaca el pasado sábado en una boda de lujo, a pesar de que supuestamente ya se había casado, en agosto pasado, en una boda colectiva en su municipio.

El morenista, Peña Ortiz, ha sido objeto de polémica, pues en diciembre pasado El Horizonte reveló que no vive en Reynosa, Tamaulipas, sino en la ciudad de Mission, Texas.

El hecho de que la ceremonia no se realizara en la ciudad que gobierna, sino en un destino turístico, ha provocado indignación por el contraste con el deterioro urbano y los problemas de servicios que enfrentan diariamente los reynosenses.

El evento, que reunió a integrantes del gabinete municipal acompañados de sus parejas y familias en hoteles y salones exclusivos, contrasta con el mal estado de las calles, los hundimientos y socavones sin atender, la falta de agua en varias colonias y el abandono de los servicios básicos.

La molestia ciudadana se ha visto incrementada por el hecho de que hasta ahora no se sabe con certeza cómo fue financiada la fastuosa celebración.

“El niño ‘Ricky Ricón' Carlos Peña Ortiz celebrando su boda a lo más alto y a costillas de todos los reynosenses, sí, mientras tú sigues enfermo y con necesidades y pasando hambres, con calles con hoyos, sin alumbrado, sin áreas verdes y con la necesidad de muchos recursos, él feliz, con una boda llena de lujos y que, por supuesto, debió de haber costado muchísimo dinero de los reynosenses".

“¿Eso no les abre los ojos? ¿Eso no les hace despertar? Ojalá y en estas votaciones no se te ocurra nuevamente darle tu voto a esta familia, porque claro está que esto es una estrategia cederle el puesto a la ahora esposa de Carlos Ortiz para llevar cada vez más a la jodencia y a la pobreza a Reynosa”, indicó la usuaria Barrios Silva.

Y es que la boda fastuosa contrasta con realidades que viven colonias como la Independencia, cuyos vecinos señalan que desde marzo reportaron un socavón en la calle Venustiano Carranza, el cual pone en riesgo a los automovilistas; Adrián Chávez, habitante de este sector, expresó su inconformidad.

“Eso está desde marzo; aquí, hasta que no caiga alguien, no van a hacer algo. Ya hemos hecho muchos reportes, mandamos fotos, se las mandamos al alcalde y no ha hecho nada, y cada vez está más grande el socavón. Ya hay carros que están a punto de caer”, indicó.

