Vecinos del Sector Oriente demandan puente sobre río San Marcos

Los habitantes del sector oriente de Ciudad Victoria están pidiendo a las autoridades la construcción de puentes peatonales sobre el río San Marcos, ya que la creciente del río en temporadas de lluvia hace imposible el cruce principalmente para niños y adultos mayores.

Habitantes de las colonias Linda Vista, ampliación Linda Vista, Unidos Avanzamos, Todos por Tamaulipas, Moderna, entre otras, requieren caminar varios kilómetros para usar el puente actual, por lo que han optado por cruzar a pie el río; sin embargo, actualmente su nivel de agua pone en riesgo a los habitantes.

Patricio Vázquez Zúñiga, habitante de la periferia, asegura que la falta de puentes peatonales seguros y accesibles ha obligado a los vecinos a dar largas vueltas para llegar al centro de la ciudad o a sus lugares de trabajo, como la Torre Gubernamental. Además, la maleza y la falta de iluminación en los alrededores del río hacen que el área sea insegura.

La Situación Actual

El río San Marcos es un obstáculo importante para los vecinos del sector oriente, especialmente durante la temporada de lluvias.

Además, todo el trayecto está enmontado, sin iluminación y es propicio para que los vándalos se escondan y pudieran cometer algún ilícito.

La nueva infraestructura propuesta no solo mejoraría la calidad de vida de los vecinos, sino que también contribuiría a la rehabilitación de la zona.

¿Qué Sigue?

Es importante que las autoridades escuchen las demandas de los vecinos y trabajen en conjunto para encontrar soluciones efectivas.

La construcción de puentes peatonales seguros y accesibles es un derecho fundamental de los ciudadanos y es responsabilidad de las autoridades garantizar su seguridad y bienestar.

Comentarios