Coahuila

Accidente en carretera a Monclova deja una fallecida y lesionados

La conductora fue detenida por la Guardia Nacional, luego de que, según el reporte preliminar, invadiera el carril contrario y se impactara contra una camioneta

  10
  Agosto
    2025

Una mujer murió y tres personas resultaron lesionadas la noche de este domingo en un choque entre un automóvil compacto y una camioneta tipo SUV en el kilómetro 9 de la carretera federal 57, tramo antiguo a Monclova.

El vehículo involucrado, un Malibú blanco con dirección a Ramos Arizpe, transportaba a cinco personas: en la parte trasera viajaba una pareja de adultos mayores y, en medio de ellos, un niño de 8 años. 

La mujer, madre de la conductora y abuela de los menores, perdió la vida tras el impacto; su esposo, también viajaba en la parte trasera y fue trasladado en código rojo al Hospital General.

En el asiento del copiloto iba el hijo mayor de la conductora, de 10 años, quien junto con su hermano menor fue llevado en código amarillo al Hospital Materno Infantil. 

La conductora fue detenida por la Guardia Nacional, luego de que, según el reporte preliminar, invadiera el carril contrario y se impactara contra una camioneta Tahoe en la que solo viajaba su conductor, quien resultó ileso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y las causas del siniestro.


