Coahuila

Accidente en carretera a Torreón deja seis lesionados

Un accidente automovilístico registrado en la carretera a Torreón dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas la esposa del alcalde Tomás Gutiérrez

  • 28
  • Agosto
    2025

Un accidente automovilístico registrado la tarde de este jueves en la carretera a Torreón dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas Teresita Escalante, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe y esposa del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien se encuentra fuera de peligro.

El percance ocurrió cuando la comitiva de la funcionaria municipal se dirigía al evento de coronación de la Reina del Adulto Mayor en Francisco I. Madero.

Tras la volcadura, los ocupantes fueron trasladados a un hospital al norte de Saltillo, donde médicos reportaron que las lesiones no ponen en riesgo sus vidas.

Entre los lesionados se encuentran Gustavo Martínez González, director del DIF Ramos Arizpe; Miranda Vázquez, secretaria particular de Escalante; José Hernández, fotógrafo de comunicación social; Milagros Ramos González, directora de Voluntariado y Gestión Social; y Sinhue Gamaliel Hernández Bravo, conductor del vehículo.

Todos fueron atendidos de manera inmediata y se reportan estables.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, el accidente ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera Saltillo–Torreón.

La administración agradeció la atención médica oportuna brindada a los ocupantes del vehículo y aseguró que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización en el estado de salud de los involucrados.

