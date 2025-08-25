Alcalde de Progreso entrega mochilas previo al regreso a clases

Como parte de los esfuerzos para apoyar a las familias en el regreso a clases, el alcalde de Progreso, Liquin Quintanilla, anunció la entrega de mochilas a todos los estudiantes del municipio, desde nivel preescolar hasta secundaria.

Esta acción se suma a los apoyos en útiles escolares y uniformes proporcionados por el Gobierno del Estado.

El edil destacó que el objetivo principal es garantizar que ningún estudiante se quede sin los materiales necesarios para iniciar el ciclo escolar, y reconoció que muchas familias enfrentan dificultades económicas durante esta temporada.

“Es una prioridad para nosotros respaldar la educación y brindar herramientas que impulsen el aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes”, señaló.

Quintanilla agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por sumar esfuerzos en este programa de apoyos escolares, lo que ha permitido blindar a los alumnos con lo necesario para su formación académica.

Subrayó que con este tipo de acciones se fortalece el compromiso conjunto entre municipio y estado para ofrecer una educación digna e inclusiva.

