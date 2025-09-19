Cerrar X
Coahuila

Alistan arranque del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey

Este proyecto contempla obras como puentes vehiculares en Saltillo y Ramos Arizpe, además de garantizar participación de empresas

  • 19
  • Septiembre
    2025

La construcción del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey está lista para iniciar, tras una reunión en la que se revisaron los detalles técnicos y de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, explicó que en el encuentro participaron Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Andrés Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

El proyecto contempla obras complementarias como puentes vehiculares sobre las vías en el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, y en la carretera Los Pinos, en Ramos Arizpe, además de garantizar la participación de empresas coahuilenses para fortalecer la economía local.

Jiménez Salinas señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido avanzar en esta obra prioritaria para la región Noreste, que busca mejorar la conectividad, detonar el desarrollo económico y elevar la calidad de vida de las familias.

María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana e Innovación Social, así como los alcaldes Javier Díaz y Tomás Gutiérrez, de Saltillo y Ramos Arizpe respectivamente, también han dado seguimiento al proyecto junto con la Agencia Reguladora.

El tren Saltillo–Monterrey forma parte de las obras federales estratégicas que se impulsan en la entidad y que colocan a Coahuila como un estado con condiciones de seguridad, infraestructura y mano de obra calificada para grandes proyectos.


