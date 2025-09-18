Cerrar X
Coahuila

Ana Karen Sánchez refuerza estrategia de seguridad de Arteaga

La alcaldesa encabezó la Mesa de la Paz y acordó con fuerzas estatales y federales más operativos y acciones preventivas en el municipio

  • 18
  • Septiembre
    2025

Con el firme compromiso de mantener la tranquilidad en el municipio, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó este miércoles la Mesa de la Paz y la Seguridad en la Presidencia Municipal, junto a representantes de corporaciones estatales y federales.

Durante la reunión se analizaron los recientes indicadores delictivos y se evaluaron las acciones preventivas llevadas a cabo en las zonas rurales y urbanas de Arteaga.

La presidenta municipal destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la estrategia de seguridad a través de la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

“Son espacios necesarios para garantizar de manera integral la seguridad de todos los arteaguenses”, señaló Sánchez Flores.

Entre los acuerdos establecidos, se contempla reforzar los operativos de vigilancia en áreas con alta afluencia turística y continuar promoviendo la prevención del delito como eje central.

La alcaldesa reiteró que la cercanía con la ciudadanía y la colaboración entre instituciones son claves para mantener a Arteaga como uno de los municipios más seguros del estado.


