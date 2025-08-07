Cerrar X
Coahuila

Ariston Group anuncia nueva inversión por $157 millones de pesos

La nueva inversión será para la construcción de una planta especializada en calentadores de agua, la cual abastecerá mercados de Estados Unidos y Canadá

  • 07
  • Agosto
    2025

La empresa global Ariston Group anunció una nueva inversión de $157 millones de pesos para la construcción de una planta especializada en calentadores de agua en Saltillo, Coahuila, la cual abastecerá mercados de Estados Unidos y Canadá.

El proyecto representa una expansión estratégica dentro del parque industrial que la firma opera en la capital coahuilense desde la adquisición de Calorex en 2019. 

Según explicó Rodrigo Báñez, director general de Ariston Group en México, esta planta —la sexta en el complejo local— iniciará su construcción en octubre de este año y operará en dos fases: enero de 2026 (calentadores de gas) y abril de 2026 (calentadores eléctricos).

Durante el evento realizado en Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas resaltó que esta inversión se suma a las acciones que impulsan la generación de empleo bien remunerado. 

“El trabajo es la herramienta más poderosa para que las familias salgan adelante. Esta inversión trae consigo nuevas oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

La nueva planta generará al menos 120 empleos directos, principalmente en áreas técnicas y de alta especialización, con prioridad en el talento local.

La derrama económica beneficiará además a proveedores, universidades y centros de formación como la UTC, la UAdeC y el Tec Milenio.

Por su parte, el secretario de Economía del Estado, Luis Olivares Martínez, destacó que la decisión de Ariston responde a condiciones favorables como estado de derecho, seguridad, paz laboral e infraestructura competitiva en Coahuila. “Aquí encontrarán un socio institucional confiable y profesional”, afirmó.

Ariston Group, con sede en Italia, opera en más de 170 países, cuenta con 28 plantas de producción y más de 10 mil empleados a nivel mundial. 

En 2024 reportó ingresos por $2,600 millones de euros y ventas por $7,3 millones de unidades. La compañía se especializa en soluciones sostenibles de calefacción y agua caliente a través de marcas como Ariston, Elco y Wolf.


