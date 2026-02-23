Podcast
Coahuila

Aseguran un vehículo a delincuentes en el municipio de Juárez

Previo a los hechos de violencia de este domingo, autoridades estatales aseguraron un vehículo en el que viajaban presuntos integrantes del crimen organizado

  • 23
  • Febrero
    2026

Apenas unos días antes de los hechos de violencia que sacudieron el país por la detención del “Mencho” en Jalisco, elementos de las Fuerzas de Seguridad en Coahuila lograron asegurar un vehículo en el que viajaban presuntos integrantes del crimen organizado en el municipio de Juárez, colindante con Nuevo León.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dijo que 24 horas antes de que se lograra el aseguramiento del vehículo, elementos de las Fuerzas Federales habían detectado un convoy de tres vehículos del lado de Nuevo León.

“Hay disparos por parte de ellos hacia nuestras fuerzas, los cuales repelen esta agresión; afortunadamente, por parte de la Policía Estatal no hay ningún herido, ninguna baja; hay algunos daños materiales por parte de estas células delictivas que intentaban ingresar al estado”.

Dijo que, como resultado de este enfrentamiento, se logró asegurar un vehículo, mientras que los delincuentes huyeron en otros dos. La unidad asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Fernández Montañez dijo que existe una coordinación importante, no solamente con las Fuerzas Federales, sino con las corporaciones de otros estados para mantener la paz en Coahuil


