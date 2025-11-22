Cerrar X
d0925e90_15ce_4de9_b859_c9f00d70670b_56952a0752
Coahuila

Aumentan casos de rickettsia en Coahuila en 2025

Coahuila registra 25 casos de rickettsia en 2025, un 25 % más que el año pasado; los contagios se concentran en la Laguna y Sureste del estado

  • 22
  • Noviembre
    2025

Antonio Ruiz Pradis, director de Medicina Preventiva en Coahuila, detalló que hasta la fecha se han confirmado 25 casos de rickettsia en 2025, mientras que el año anterior cerró con 20. 

Todos corresponden a personas que tuvieron contacto con garrapatas infectadas.

Indicó que la mayor concentración de casos se localiza en la región Sureste y en municipios de la Laguna, entre ellos Francisco I. Madero, Torreón y San Pedro; por ello, se ha intensificado la capacitación del personal médico, así como de farmacias y consultorios particulares, con el fin de mejorar la detección inicial de la enfermedad.

Informó de un incremento del 25 por ciento en los casos de fiebre manchada o rickettsia durante 2025, superando ya la cifra alcanzada en 2024.

En los últimos dos años, esta enfermedad transmitida por garrapatas ha causado 24 fallecimientos en el estado.

Explicó que la dependencia mantiene acciones conjuntas con los municipios y la ciudadanía para reforzar la prevención, ya que la mayoría de los contagios se originan en espacios domésticos.
Recordó que las garrapatas suelen encontrarse en jardines, patios y paredes, y pueden pasar fácilmente a las mascotas y, posteriormente, a los hogares.

Insistió en que la atención temprana es determinante, ya que durante las primeras 72 horas de aparición de síntomas debe iniciarse el tratamiento adecuado para reducir riesgos; si la atención se retrasa más de cinco días, afirmó, las posibilidades de complicaciones y desenlaces fatales aumentan de manera significativa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

078c00c3_6d53_497d_bebb_31fb8a80c571_a774dde3e9
Piden más inspecciones de emergencia en comercios de Coahuila
OSO_NEGRO_d39aa31a2a
¿Qué debo hacer si veo un oso andando en mi colonia?
Whats_App_Image_2025_11_19_at_10_33_37_PM_b0e893586b
Multan a Banco Base por poca prevención de lavado de dinero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_23_at_7_44_40_PM_a4dbd81283
Prevén caos nacional por megabloqueo de transportistas
Whats_App_Image_2025_11_23_at_8_08_43_PM_70d12937b6
Realiza Santa Catarina taller culinario inclusivo para niños 
inter_peru_presidente_fbfd5daa12
Perú no descarta entrar a embajada mexicana por Betssy Chávez
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
publicidad
×