Buscan regular scooters y bicicletas eléctricas en Coahuila

En tanto no se promulgue la Ley de Movilidad y Transporte en Coahuila, es necesario que todos los vehículos eléctricos ligeros como scooters y bicicletas sean regularizados, sometidos a un padrón y hasta plaqueados, consideró la diputada local por el PRD Beatriz Fraustro Dávila.

Dijo que es apremiante que quienes circulan en estos vehículos también se sometan a los reglamentos por su propia seguridad y la de los demás, ya que en muchas ocasiones no se respetan las condiciones mínimas como el hecho de portar un casco.

“Tenemos qué regularlos, esto es un control para que se permita su uso adecuado, porque vemos personas que no usan casco, que no respetan señalamientos, entonces tenemos que poner orden”

“Por eso estoy exhortando a todos los municipios a que en la medida de sus posibilidades lo hagan hasta no sacar la Ley de Movilidad y Transporte estatal”.señalo la legisladora

Dijo que desconoce cuántos vehículos de este tipo circulan por el estado, pues la venta es libre, sin embargo consideró que es necesario tener un padrón para poder llevar un control adecuado de los vehículos y de sus propietarios.

“Mientras nosotros no hagamos una regulación en ley para realmente tener el número real, no vamos a tener un número oficial (…) no es algo recaudatorio, pero es un derecho”.

