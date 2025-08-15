Cerrar X
Coahuila

Capacitan a operadoras de la Línea Violeta para reforzar atención

Se busca que las operadoras cuenten con herramientas prácticas y actualizadas para dar un servicio efectivo y conectar a las víctimas con la red de apoyo

  • 15
  • Agosto
    2025

La Línea Violeta, servicio de atención telefónica para mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia, reforzó su equipo con una jornada intensiva de capacitación para sus operadoras, enfocada en mejorar la respuesta en casos de emergencia.

Durante el curso, las participantes recibieron formación en primeros auxilios psicológicos, protocolos de atención en llamadas urgentes, detección de riesgo suicida, comunicación efectiva y escucha activa. 

También se revisan las rutas de canalización hacia instancias como el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, la Fiscalía de la Mujer y la Niñez, así como la activación de protocolos Alba y Amber para casos de desaparición o riesgo de menores.

En las sesiones participan especialistas de distintas dependencias, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, PRONIF, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones y agilizar la atención.

Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres, subrayó que cada llamada a la Línea Violeta puede representar una situación crítica, por lo que es esencial que el personal esté preparado para escuchar, contener y canalizar con sensibilidad y rapidez.

La capacitación busca que las operadoras cuenten con herramientas prácticas y actualizadas para brindar un servicio más efectivo y conectar de forma inmediata a las víctimas con la red de apoyo disponible en la entidad.

