Catean escuela por operar sin registro y presunto fraude

Durante la madrugada de este viernes, autoridades de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en una escuela técnica de enfermería que operaba sin registro oficial y que es señalada por presunto fraude en agravio de estudiantes.

El operativo se efectuó en el inmueble ubicado en la calle Urdiñola 653, entre Jesús Nuncio y Magnolia, en la colonia González Cepeda, con la participación de agentes ministeriales, policía estatal y personal militar, quienes ingresaron al plantel tras la autorización de un juez de control.

De acuerdo con el oficio 0395/2025, firmado por la jueza Dorian Sarely Martínez Marente, la diligencia se llevó a cabo en contra de Jennifer Joselin Rivera, representante del Instituto de Asistencia Médica IDEAM “Florence Nightingale”.

Las autoridades buscaban localizar documentos relacionados con alumnos y trabajadores, equipo de videovigilancia y dinero presuntamente obtenido mediante el fraude. Hasta el momento no se ha especificado el monto ni la cantidad de afectados.

Fuentes cercanas al caso señalaron que hace alrededor de mes y medio personal de la Secretaría de Educación acudió a la institución para solicitar su registro oficial. La directora del plantel respondió que no tenía intención de incorporarse a la SEP, argumentando un convenio con una universidad reconocida.

Se informó además que la escuela ofrecía carreras técnicas sin contar con autorización, lo que derivó en la investigación y en el aseguramiento del inmueble.





