Cerrar X
coahuila_seguridad_12c5a735de
Coahuila

Coahuila destaca en Consejo Nacional de Seguridad

Coahuila fue reconocido por sus bajos índices delictivos en homicidios, robos y extorsión, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

  • 02
  • Septiembre
    2025

Coahuila fue reconocido como uno de los tres estados con mejores resultados en materia de seguridad durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en la capital del país y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la entidad ocupa el segundo lugar nacional con menos homicidios dolosos, con una tasa de 30.67 frente a la media nacional de 156.86. También se ubica en tercer lugar con menos casos de violación, cuarto en menor robo de vehículos y quinto en extorsión.

El mandatario destacó que estos indicadores son resultado del trabajo coordinado entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, policías estatales y municipales, fiscalías, así como sociedad civil e iniciativa privada. Subrayó que la seguridad es el tema al que más tiempo dedica su administración y uno de los pilares para mantener la paz social y la atracción de inversiones en el estado.

Durante el encuentro, se reconoció que el modelo de seguridad aplicado en Coahuila se complementa con la estrategia nacional impulsada por el actual gobierno federal, lo que ha permitido fortalecer las acciones conjuntas en la materia.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los acuerdos del Consejo buscan aterrizar la estrategia nacional en cada entidad, mientras que Omar García Harfuch enfatizó que el objetivo es alcanzar consensos que generen políticas públicas eficaces frente a los retos de seguridad del país.

En la sesión participaron también Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
df49d994_ccc8_43cf_b724_a6fc63583dae_c9595cd402
Incorporan a más de 47 mil mujeres a Pensión Bienestar
Whats_App_Image_2025_09_02_at_4_23_52_PM_81e7024ffc
Incendio en pipa moviliza a elementos de emergencia en Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024
1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_21_38_PM_1f0a3145e5
Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×